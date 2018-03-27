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11:33 (мск), источник: Восток Медиа

Андрей Брик выразил соболезнования после трагедии в Кемерово

Во Владивостоке и других населённых пунктах Приморского края продолжается траур.

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик назвал «страшным ударом» случившееся 25 марта в городе Кемерово и выразил соболезнования от имени всех городских депутатов. Траур объявлен не только в Кемеровской области, но и в Приморском крае, жители которого сопереживают и отправляют финансовую помощь.

«Страшная беда случилась в Кемерово. В жуткой трагедии, которая произошла 25 марта, во время пожара в торговом центре погибло много людей, среди них были дети. Это страшный удар и невосполнимая утрата для родных и близких, для всех нас. От имени депутатов Думы города Владивостока выражаю искренние соболезнования всем, кого коснулось это горе. Жители Владивостока скорбят вместе со всеми гражданами нашей страны. Память о погибших навсегда останется в наших сердцах», — приводит слова Андрея Брика пресс-служба гордумы.

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