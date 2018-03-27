59-летняя женщина сломала ребра при падении в автобусе в Казани
(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). 59-летняя женщина сломала ребра при падении в автобусе в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). 59-летняя женщина сломала ребра при падении в автобусе в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в
ЧП произошло в понедельник около четырех часов вечера напротив дома № 135/1 по улице Юлиуса Фучика. 59-летняя женщина находилась в салоне автобуса. По невыясненным пока причинам, пассажирка не смогла удержаться за поручни общественного транспорта и упала.
В результате инцидента пострадавшая сломала ребра, а также получила ушибы затылка и грудной клетки.
Несмотря на серьезные травмы у пассажира, водитель автобуса с места ДТП уехал.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5−333−819, 5−333−848.
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