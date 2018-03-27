59-летняя женщина сломала ребра при падении в автобусе в Казани

ЧП произошло в понедельник около четырех часов вечера напротив дома № 135/1 по улице Юлиуса Фучика. 59-летняя женщина находилась в салоне автобуса. По невыясненным пока причинам, пассажирка не смогла удержаться за поручни общественного транспорта и упала.