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10Луминале-2018
12:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

59-летняя женщина сломала ребра при падении в автобусе в Казани

(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). 59-летняя женщина сломала ребра при падении в автобусе в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинпекции.

ЧП произошло в понедельник около четырех часов вечера напротив дома № 135/1 по улице Юлиуса Фучика. 59-летняя женщина находилась в салоне автобуса. По невыясненным пока причинам, пассажирка не смогла удержаться за поручни общественного транспорта и упала.

В результате инцидента пострадавшая сломала ребра, а также получила ушибы затылка и грудной клетки.

Несмотря на серьезные травмы у пассажира, водитель автобуса с места ДТП уехал.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5−333−819, 5−333−848.

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