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11:41 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде Минприроды просит содействия в поиске браконьеров, бросивших шкуры косуль у дороги

Региональное министерство природы просит жителей области содействовать в поиске браконьеров, которые незаконно убили косуль и бросили снятые шкуры на выезде из Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Дело передано в правоохранительные органы. Будут проверены камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать движение автотранспорта в сторону улицы. Предположительно, правонарушение было совершено в ночное время, когда поток машин не слишком активный», — рассказал руководитель Управления охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области Эдуард Виноградов.

По его словам, браконьерство карается не только административной, но и уголовной ответственностью. Нарушитель может понести наказание в виде штрафа до 600 тысяч рублей или лишения свободы сроком до двух лет.

Тех, кто стал очевидцем происшествия, снял его на видеорегистратор или располагает какой-либо информацией, просят сообщить об этом в минприроды:

— По электронной почте minecology@gov39.ru, kalobllesohotupr@list.ru.

— По телефонам 8 (4012) 604−826, 8 (4012) 955−958.

Утром в понедельник, 26 марта, проезжавшие по ул. Летней горожане обнаружили пять шкур диких животных.

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