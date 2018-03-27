В Калининграде Минприроды просит содействия в поиске браконьеров, бросивших шкуры косуль у дороги

«Дело передано в правоохранительные органы. Будут проверены камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать движение автотранспорта в сторону улицы. Предположительно, правонарушение было совершено в ночное время, когда поток машин не слишком активный», — рассказал руководитель Управления охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области Эдуард Виноградов.
По его словам, браконьерство карается не только административной, но и уголовной ответственностью. Нарушитель может понести наказание в виде штрафа до 600 тысяч рублей или лишения свободы сроком до двух лет.
Тех, кто стал очевидцем происшествия, снял его на видеорегистратор или располагает какой-либо информацией, просят сообщить об этом в минприроды:
— По телефонам 8 (4012) 604−826, 8 (4012) 955−958.
Утром в понедельник, 26 марта, проезжавшие по ул. Летней горожане обнаружили пять шкур диких животных.
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