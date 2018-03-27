Приставы выдворили за пределы Калининграда 26 нелегальных мигрантов

— Иностранцы имели временное разрешение на работу, но по истечении его срока действия к себе на родину не возвращались, а продолжали находиться на территории России с нарушением срока пребывания, без регистрации, уклоняясь от добровольного выезда за пределы страны, — рассказали в пресс-службе УФССП, добавив, что выдворяемым иностранцам в течение пяти лет въезд в Россию будет закрыт.