Приставы выдворили за пределы Калининграда 26 нелегальных мигрантов
На прошлой неделе из Калининградской области было выдворено 26 иностранных граждан. Об этом сообщает
На прошлой неделе из Калининградской области было выдворено 26 иностранных граждан. Об этом сообщает
Среди выдворенных 16 граждан Узбекистана, троих граждан Украины, четверых граждан Киргизии, и по одному гражданину Казахстана, Армении и Белоруссии.
— Иностранцы имели временное разрешение на работу, но по истечении его срока действия к себе на родину не возвращались, а продолжали находиться на территории России с нарушением срока пребывания, без регистрации, уклоняясь от добровольного выезда за пределы страны, — рассказали в
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