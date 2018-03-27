СКР считает короткое замыкание наиболее вероятной причиной пожара в Кемерово
Следствие считает приоритетной версию о том, что к пожару в
Следствие считает приоритетной версию о том, что к пожару в
Об этом председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил президенту Владимиру Путину на совещании в Кемерово.
Господин Бастрыкин также подтвердил, что многие двери в находившемся в ТРЦ кинотеатре были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками. Кроме того, система безопасности центра «в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала», добавил глава СКР.
Пожар в кемеровском ТРЦ начался в воскресенье 25 марта, тушили его почти сутки. В результате возгорания погибли 64 человека, более 50 пострадали. Под следствие уже попали гендиректор ТРЦ Надежда Судденок и трое ее подчиненных. Также был задержан сотрудник ЧОПа, отключивший в ТРЦ систему оповещения.
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