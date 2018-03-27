СКР считает короткое замыкание наиболее вероятной причиной пожара в Кемерово

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии

Об этом председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил президенту Владимиру Путину на совещании в Кемерово.

«Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — цитирует ТАСС главу СКР. Он уточнил, что для определения точной причины назначен ряд экспертиз.

Господин Бастрыкин также подтвердил, что многие двери в находившемся в ТРЦ кинотеатре были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками. Кроме того, система безопасности центра «в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала», добавил глава СКР.