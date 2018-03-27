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11:01 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

СКР считает короткое замыкание наиболее вероятной причиной пожара в Кемерово

Следствие считает приоритетной версию о том, что к пожару в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово привело короткое замыкание.

Пожар в ТЦ в Кемерово
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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, еще более 60 обратились за медицинской помощью. Расследование причин происшествия взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Задержаны пять человек. Среди них глава управляющей компании, обслуживавшей ТЦ, арендатор помещения, где мог возникнуть пожар и сотрудник ЧОПа, который отключил пожарную сигнализацию. В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.
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фотографии

Об этом председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил президенту Владимиру Путину на совещании в Кемерово.

«Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — цитирует ТАСС главу СКР. Он уточнил, что для определения точной причины назначен ряд экспертиз.

Господин Бастрыкин также подтвердил, что многие двери в находившемся в ТРЦ кинотеатре были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками. Кроме того, система безопасности центра «в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала», добавил глава СКР.

Пожар в кемеровском ТРЦ начался в воскресенье 25 марта, тушили его почти сутки. В результате возгорания погибли 64 человека, более 50 пострадали. Под следствие уже попали гендиректор ТРЦ Надежда Судденок и трое ее подчиненных. Также был задержан сотрудник ЧОПа, отключивший в ТРЦ систему оповещения.

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