Двоих человек спасли из горящей квартиры находкинские пожарные

Незамедлительно на место происшествия прибыли пожарные. В квартире горели пластиковое окно, балкон и домашние вещи в квартире на втором этаже, также горел сайдинг и балкон на третьем этаже. Из отрезанных дымом квартир брандмейстеры спасли двух человек, 10 человек были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м.