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11:14 (мск), источник: Восток Медиа

Ледовые заторы угрожают подтоплением частному сектору Хабаровска

В дальневосточной столице дорожные службы плотно занялись расчисткой ливневой канализации. Специалисты проливают кипятком водопропускные трубы и расчищают ледовые заторы на реках, чтобы частные дома Хабаровска не оказались подтоплены.

На балансе предприятия МУП «Дорожник» находится 79 объектов ливневой канализации. Работники бросили основные силы в Железнодорожный район: на его территории протекает пять малых рек. Специалисты углубляют русла, откачивают воду с участков, которые уже подтоплены, восстанавливают пропускную способность труб, уложенных под мостами.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в зону частичного подтопления попало восемь земельных участков на улице Железнодорожной и в переулке Бородинском. В Краснофлотском районе, где протекают речка Левая Берёзовая и ручей Безымянный, ситуация стабильная.

«Весной большой наледи на реках не было. С помощью городских служб благоустройства мы своевременно делали промывку труб на тех улицах, где раньше возникали проблемы — это Заводская Падь, Тополиная, улица в районе речки Левой Берёзовой. Мы контролируем ситуацию, если будут заторы, примем меры», — рассказал начальник отдела благоустройства комитета администрации города по управлению Краснофлотским районом Сергей Дергачёв.

Противопаводковые мероприятия в разных районах города будут проводиться до тех пор, пока снег полностью не растает, а малые реки и ручьи не очистятся ото льда.

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