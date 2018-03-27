Ледовые заторы угрожают подтоплением частному сектору Хабаровска

На балансе предприятия МУП «Дорожник» находится 79 объектов ливневой канализации. Работники бросили основные силы в Железнодорожный район: на его территории протекает пять малых рек. Специалисты углубляют русла, откачивают воду с участков, которые уже подтоплены, восстанавливают пропускную способность труб, уложенных под мостами.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в зону частичного подтопления попало восемь земельных участков на улице Железнодорожной и в переулке Бородинском. В Краснофлотском районе, где протекают речка Левая Берёзовая и ручей Безымянный, ситуация стабильная.

«Весной большой наледи на реках не было. С помощью городских служб благоустройства мы своевременно делали промывку труб на тех улицах, где раньше возникали проблемы — это Заводская Падь, Тополиная, улица в районе речки Левой Берёзовой. Мы контролируем ситуацию, если будут заторы, примем меры», — рассказал начальник отдела благоустройства комитета администрации города по управлению Краснофлотским районом Сергей Дергачёв.