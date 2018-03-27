У жительницы Владивостока в такси «исчезла» дорогая вещь

Жительница Владивостока во время поездки в такси забыла дорогую вещь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на irecommend_vdk.

Инцидент произошел в субботу, 24 марта. Во время поездки в такси женщина забыла ноутбук. Позвонив водителю, пострадавшая услышал, что рулевой ничего не видел и понятие не имеет, где дорогостоящая вещь.