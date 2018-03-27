У жительницы Владивостока в такси «исчезла» дорогая вещь
Женщина обратилась с заявлением в полицию.
Женщина обратилась с заявлением в полицию.
Жительница Владивостока во время поездки в такси забыла дорогую вещь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на irecommend_vdk.
Инцидент произошел в субботу, 24 марта. Во время поездки в такси женщина забыла ноутбук. Позвонив водителю, пострадавшая услышал, что рулевой ничего не видел и понятие не имеет, где дорогостоящая вещь.
Женщина обратилась с заявлением в полицию, где ей сказали, что ноутбук скорее всего не удастся найти.
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