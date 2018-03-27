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11:09 (мск), источник: VLADNEWS

У жительницы Владивостока в такси «исчезла» дорогая вещь

Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Жительница Владивостока во время поездки в такси забыла дорогую вещь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на irecommend_vdk.

Инцидент произошел в субботу, 24 марта. Во время поездки в такси женщина забыла ноутбук. Позвонив водителю, пострадавшая услышал, что рулевой ничего не видел и понятие не имеет, где дорогостоящая вещь.

Женщина обратилась с заявлением в полицию, где ей сказали, что ноутбук скорее всего не удастся найти.

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