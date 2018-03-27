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11:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Советском районе Казани на «зебре» сбили 59-летнего мужчину

(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). В Советском районе Казани на «зебре» сбили 59-летнего мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на перекрестке улиц Пионерская и Сибирский тракт в понедельник, 26 марта. Мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Неожиданно на него вылетел автомобиль.

Сбив пешехода, водитель транспортного средства не стал останавливаться и покинул место аварии.

В результате наезда мужчина получил травмы мягких тканей затылка и перелом ребра.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 5−333−819, 5−333−848.

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