Партию контрафактных часов изъяли у гражданки Украины донские таможенники
Партию контрафактных часов изъяли у гражданки Украины таможенники в Ростовской области.
Партию контрафактных часов изъяли у гражданки Украины таможенники в Ростовской области.
Как сообщает
Было установлено, что владельцы товарных знаков не состоят в договорных отношениях с перевозившей часы женщиной.
По мнению представителей правообладателей, ущерб от незаконного использования их товарных знаков на часах мог превысить 50 млн рублей.
В настоящее время контрафактные часы изъяты. Материалы по факту незаконного использования их товарных знаков переданы в полицию.
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