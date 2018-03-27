Партию контрафактных часов изъяли у гражданки Украины донские таможенники

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, 315 часов с нанесенными на них товарными знаками известных производителей были выявлены при таможенном досмотре гражданки Украины на Азовском таможенном посту.

Было установлено, что владельцы товарных знаков не состоят в договорных отношениях с перевозившей часы женщиной.

По мнению представителей правообладателей, ущерб от незаконного использования их товарных знаков на часах мог превысить 50 млн рублей.