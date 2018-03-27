Уровень воды в Куйбышевском водохранилище Татарстана превысил норму на 3,5 метра

«Такой большой воды к этим срокам ранее не наблюдалось. Ситуация осложняется тем, что водохранилища, которые находятся выше и ниже нас не сработали. Определенный уровень обеспокоенности у нас есть, но все под контролем. Мы прогнозируем подтопление низменных территорий близ Куйбышевского водохранилища», — объяснил заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан Николай Суржко.