Уровень воды в Куйбышевском водохранилище Татарстана превысил норму на 3,5 метра

«Максимальный уровень воды в реках Татарстана ожидается в пределах нормы. На данный момент на 3,5−4 метра выше нормы. Возможны затопления приустьевых зон рек», — отметил спикер.
Обеспокоенность уровнем воды в водохранилище высказали и сотрудники МЧС Татарстана.
«Такой большой воды к этим срокам ранее не наблюдалось. Ситуация осложняется тем, что водохранилища, которые находятся выше и ниже нас не сработали. Определенный уровень обеспокоенности у нас есть, но все под контролем. Мы прогнозируем подтопление низменных территорий близ Куйбышевского водохранилища», — объяснил заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан Николай Суржко.
В целом при самом худшем варианте в зоне подтопления могут оказаться 209 населенных пунктов, с общим населением около 25 тысяч человек.
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