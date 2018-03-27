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11:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Скорбим вместе со всей Россией: владивостокцы почтили память погибших в Кемерово

Горожане начали приходить еще до начала обряда.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Молебен по погибшим в Кемерово провели сегодня, 27 марта, в Покровском храме. Жители Владивостока пришли на службу почтить память покойных.

Напомним, трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» случилась 25 марта около 16:00. На четвертом этаже ТРЦ начался пожар, и густой дым за несколько секунд заволок все вокруг. Часть посетителей смогла самостоятельно выбраться из здания, часть — вывели пожарные. 64 человека погибли.

Сегодня в городах России, в том числе во Владивостоке и во всем Приморье объявлен траур. В некоторых муниципальных центрах проходят панихиды. Владивостокцы пришли на молебен в Пакровский храм. Священнослужители начали обряд в 14.50, однако горожане начали приходить почтить память еще раньше. Горожане не скрывали слез, когда зажигали свечи за упокой погибших и за здравие пострадавших.

«Услышали по радио, что сегодня можно почтить память усопшим возле Покровского храма. Пришли, положили цветы, скорбим вместе со всей страной по утрате людей. Сложно что-то добавить — событие очень страшное», — рассказала «КП» — Владивосток жительница города Светлана Климко.

После совершенной панихиды возле храма на стол возложили цветы и игрушки — большинство из погибших были дети. По последним данным родственники уже опознали 25 жертв, среди которых находятся 13 детей от 4 до 13 лет.

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