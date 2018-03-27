Скорбим вместе со всей Россией: владивостокцы почтили память погибших в Кемерово
Горожане начали приходить еще до начала обряда.
Горожане начали приходить еще до начала обряда.
Молебен по погибшим в Кемерово провели сегодня, 27 марта, в Покровском храме. Жители Владивостока пришли на службу почтить память покойных.
Напомним, трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» случилась 25 марта около 16:00. На четвертом этаже ТРЦ начался пожар, и густой дым за несколько секунд заволок все вокруг. Часть посетителей смогла самостоятельно выбраться из здания, часть — вывели пожарные. 64 человека погибли.
«Услышали по радио, что сегодня можно почтить память усопшим возле Покровского храма. Пришли, положили цветы, скорбим вместе со всей страной по утрате людей. Сложно
После совершенной панихиды возле храма на стол возложили цветы и игрушки — большинство из погибших были дети. По последним данным родственники уже опознали 25 жертв, среди которых находятся 13 детей от 4 до 13 лет.
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