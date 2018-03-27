Скорбим вместе со всей Россией: владивостокцы почтили память погибших в Кемерово

Напомним, трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» случилась 25 марта около 16:00 . На четвертом этаже ТРЦ начался пожар, и густой дым за несколько секунд заволок все вокруг. Часть посетителей смогла самостоятельно выбраться из здания, часть — вывели пожарные. 64 человека погибли.

Сегодня в городах России, в том числе во Владивостоке и во всем Приморье объявлен траур. В некоторых муниципальных центрах проходят панихиды. Владивостокцы пришли на молебен в Пакровский храм. Священнослужители начали обряд в 14.50, однако горожане начали приходить почтить память еще раньше. Горожане не скрывали слез, когда зажигали свечи за упокой погибших и за здравие пострадавших.