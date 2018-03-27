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11:49 (мск), источник: РИА Новости

Челябинские развлекательные комплексы проверят после трагедии в Кемерово

ЧЕЛЯБИНСК, 27 мар — РИА Новости. Прокуратура проверит все торгово-развлекательные комплексы Челябинской области после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

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Генпрокуратура поручила проверить в регионах РФ все торговые комплексы, где есть развлекательные центры.

«Прокуратура Челябинской области организовала проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах с развлекательными центрами. В ходе проверок, проводимых с привлечением территориальных органов МЧС России, будет обращено особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что при выявлении нарушений закона будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования и обеспечено их реальное устранение.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).

Регионы России начали объявлять траур по погибшим в Кемерово
Во время загрузки произошла ошибка.
11:27 (мск)© Ньюстюб
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