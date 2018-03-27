Челябинские развлекательные комплексы проверят после трагедии в Кемерово

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Генпрокуратура поручила проверить в регионах РФ все торговые комплексы, где есть развлекательные центры.

«Прокуратура Челябинской области организовала проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах с развлекательными центрами. В ходе проверок, проводимых с привлечением территориальных органов МЧС России, будет обращено особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что при выявлении нарушений закона будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования и обеспечено их реальное устранение.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.