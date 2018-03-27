В Перми авария на Коммунальном мосту вызвала огромную пробку

Утром пермяки, которые ехали со стороны Закамска в центр, попали в огромную пробку. Движение замерло почти на два часа.

Как нам рассказали в пресс-службе краевой полиции, в 9.20 на Коммунальном мосту столкнулись две иномарки. Водитель «Тойоты», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Форд-Фокус», который двигался со стороны ул. Борцов Революции в сторону ул. Попова.

Водитель и пассажир «Форда» получили травмы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии. Движение транспортных средств на Коммунальном мосту возобновлено.