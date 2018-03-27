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11:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми авария на Коммунальном мосту вызвала огромную пробку

Два человека получили травмы.

Утром пермяки, которые ехали со стороны Закамска в центр, попали в огромную пробку. Движение замерло почти на два часа.

Как нам рассказали в пресс-службе краевой полиции, в 9.20 на Коммунальном мосту столкнулись две иномарки. Водитель «Тойоты», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Форд-Фокус», который двигался со стороны ул. Борцов Революции в сторону ул. Попова.

Водитель и пассажир «Форда» получили травмы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии. Движение транспортных средств на Коммунальном мосту возобновлено.

Напомним, что в Перми осужден водитель «Мазды», который в центре города сбил 9-летнего ребенка. Свердловский районный суд Перми назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права управлять транспортным средством сроком на 6 месяцев.

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