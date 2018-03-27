В Перми авария на Коммунальном мосту вызвала огромную пробку
Два человека получили травмы.
Два человека получили травмы.
Утром пермяки, которые ехали со стороны Закамска в центр, попали в огромную пробку. Движение замерло почти на два часа.
Как нам рассказали в
Водитель и пассажир «Форда» получили травмы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии. Движение транспортных средств на Коммунальном мосту возобновлено.
Напомним, что в Перми осужден водитель «Мазды», который в центре города сбил 9-летнего ребенка. Свердловский районный суд Перми назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права управлять транспортным средством сроком на 6 месяцев.
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