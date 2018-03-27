Женщина сбита маршруткой в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около восьми часов вечера 26 марта на улице Козицкого. Мужчина 1993 г. р. (водительский стаж шесть лет), управляя автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту № 41, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.