Женщина сбита маршруткой в Советском районе
ДТП произошло на улице Козицкого.
ДТП произошло на улице Козицкого.
Женщина сбита маршруткой в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и
ДТП произошло около восьми часов вечера 26 марта на улице Козицкого. Мужчина 1993 г. р. (водительский стаж шесть лет), управляя автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту № 41, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП пострадала женщина 1984 г. р. Она была доставлена в больницу с переломом руки. В госпитализации пострадавшая не нуждалась.
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