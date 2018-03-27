В Екатеринбурге из-за пожарной тревоги из Ельцин Центра эвакуировали 150 человек
Как оказалось позже, сигнал был ложным.
Как оказалось позже, сигнал был ложным.
В Екатеринбурге сегодня экстренно были эвакуированы персонал и гости
— Кнопки нажали несколько человек, видимо, хулиганы. После сигнала гости были эвакуированы, а наша охрана проверила здание. Когда было выяснено, что никакого возгорания нет, всех запустили обратно. Сейчас Центр работает в штатном режиме, — рассказали в
В Фонде также отметили, что «шутников» уже вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Их поиски уже ведутся.
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