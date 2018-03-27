В Екатеринбурге из-за пожарной тревоги из Ельцин Центра эвакуировали 150 человек

В Екатеринбурге сегодня экстренно были эвакуированы персонал и гости Ельцин-центра. Посетители практически одновременно нажали тревожные кнопки на трех этажах Фонда. Незамедлительно всех людей заставили покинуть здание. В общей сложности на улицу вывели около 150 человек.

— Кнопки нажали несколько человек, видимо, хулиганы. После сигнала гости были эвакуированы, а наша охрана проверила здание. Когда было выяснено, что никакого возгорания нет, всех запустили обратно. Сейчас Центр работает в штатном режиме, — рассказали в пресс-службе Ельцин-центра.