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11:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из-за пожарной тревоги из Ельцин Центра эвакуировали 150 человек

Как оказалось позже, сигнал был ложным.

В Екатеринбурге сегодня экстренно были эвакуированы персонал и гости Ельцин-центра. Посетители практически одновременно нажали тревожные кнопки на трех этажах Фонда. Незамедлительно всех людей заставили покинуть здание. В общей сложности на улицу вывели около 150 человек.

— Кнопки нажали несколько человек, видимо, хулиганы. После сигнала гости были эвакуированы, а наша охрана проверила здание. Когда было выяснено, что никакого возгорания нет, всех запустили обратно. Сейчас Центр работает в штатном режиме, — рассказали в пресс-службе Ельцин-центра.

В Фонде также отметили, что «шутников» уже вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Их поиски уже ведутся.

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