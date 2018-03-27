В Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС уничтожили пять осколочных бомб
В Ленинском районе Крыма (близ села Чистполье) пиротехники ГУ МЧС по РК провели операцию по уничтожению 5 осколочных авиационных бомб весом 2,5 кг (АО — 2,5).
В Ленинском районе Крыма (близ села Чистполье) пиротехники ГУ МЧС по РК провели операцию по уничтожению 5 осколочных авиационных бомб весом 2,5 кг (АО — 2,5).
Как подчеркнул начальник ГУ МЧС по РК Сергей Шахов, взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей.
Так, подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительная вибрация взрывоопасного предмета. Именно поэтому обнаруженные боеприпасы доверено обезвреживать
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