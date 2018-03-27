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11:46 (мск), источник: КрымPress

В Ленинском районе Крыма пиротехники МЧС уничтожили пять осколочных бомб

В Ленинском районе Крыма (близ села Чистполье) пиротехники ГУ МЧС по РК провели операцию по уничтожению 5 осколочных авиационных бомб весом 2,5 кг (АО — 2,5).

Как подчеркнул начальник ГУ МЧС по РК Сергей Шахов, взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей.

Так, подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительная вибрация взрывоопасного предмета. Именно поэтому обнаруженные боеприпасы доверено обезвреживать специалистам-пиротехникам чрезвычайного ведомства. Подозрительный предмет, напоминающий авиабомбу, был обнаружен местными жителями. Для проведения операции по обезвреживанию взрывоопасного предмета на место прибыли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республики Крым, — рассказали в МЧС. Авиабомбы были успешно извлечены и с соблюдением всех мер безопасности были уничтожены.

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