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11:48 (мск), источник: Volga News

В ИК строгого режима подрались два заключенных, один погиб

Вечером 23 марта в медсанчасти исправительной колонии № 10 в поселке Волжском скончался заключенный.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, на прогулочной площадке возник конфликт между двумя осужденными, и один избил другого так сильно, что тот вскоре скончался.

О погибшем известно, что он отбывал наказание за разбойное нападение и убийство. Его предполагаемый обидчик — грабитель.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи. Будет ли привлечен к ответственности кто-то из сотрудников колонии, не предотвративших жестокую расправу над зэком, пока не ясно.

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