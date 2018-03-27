В ИК строгого режима подрались два заключенных, один погиб

Как сообщает источник в правоохранительных органах, на прогулочной площадке возник конфликт между двумя осужденными, и один избил другого так сильно, что тот вскоре скончался.

О погибшем известно, что он отбывал наказание за разбойное нападение и убийство. Его предполагаемый обидчик — грабитель.