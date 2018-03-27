Уроженка Казахстана, ее дочь и внуки погибли в пожаре в ТРЦ в Кемерово
Уроженка Казахстана с дочерью и тремя внуками погибла в пожаре в торговом центре в Кемерово, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Уроженка Казахстана с дочерью и тремя внуками погибла в пожаре в торговом центре в Кемерово, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По информации заместителя начальника оперативного штаба ГУ МВД России по Кемеровской области в списках погибших значится гражданка Баранова Мария Ивановна.
«Баранова Марина Ивановна,
Известно, что женщина ранее проживала в Павлодаре. Как сообщили родственники, в пожаре погибли также дочь, и трое внуков Марины Барановой. Родные и близкие выражают соболезнования в социальных сетях.
«В пожаре в Кемерово у моего двоюродного дяди Николая погибли жена Марина, дочь Наташа, и трое внуков Арина, Артем и Ульяна. Скорбим. Вечная память», — написала родственница погибших Hаталья Рассказова. В
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