Уроженка Казахстана, ее дочь и внуки погибли в пожаре в ТРЦ в Кемерово

Источник: Tengrinews

По информации заместителя начальника оперативного штаба ГУ МВД России по Кемеровской области в списках погибших значится гражданка Баранова Мария Ивановна.

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«Баранова Марина Ивановна, 03.05.1960 года рождения, уроженка города Акмолинск (Астана — Прим. ред.). В 2016 году получила паспорт гражданина России», — сообщили в пресс-службе Посольства Казахстана в РФ со ссылкой на МЧС РФ по Кемеровской области. «Со слов сына, Баранова Дмитрия Николаевича, Баранова Мария является гражданкой РФ, проживала и прописана в городе Кемерово. Граждан Казахстана среди погибших и пострадавших нет, согласно официального ответа ГУ МЧС России по Кемеровской области», — сообщили в Посольстве Казахстана в РФ.

Известно, что женщина ранее проживала в Павлодаре. Как сообщили родственники, в пожаре погибли также дочь, и трое внуков Марины Барановой. Родные и близкие выражают соболезнования в социальных сетях.