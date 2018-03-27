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10Луминале-2018
12:42 (мск), источник: Tengrinews

Уроженка Казахстана, ее дочь и внуки погибли в пожаре в ТРЦ в Кемерово

Уроженка Казахстана с дочерью и тремя внуками погибла в пожаре в торговом центре в Кемерово, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По информации заместителя начальника оперативного штаба ГУ МВД России по Кемеровской области в списках погибших значится гражданка Баранова Мария Ивановна.

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«Баранова Марина Ивановна, 03.05.1960 года рождения, уроженка города Акмолинск (Астана — Прим. ред.). В 2016 году получила паспорт гражданина России», — сообщили в пресс-службе Посольства Казахстана в РФ со ссылкой на МЧС РФ по Кемеровской области. «Со слов сына, Баранова Дмитрия Николаевича, Баранова Мария является гражданкой РФ, проживала и прописана в городе Кемерово. Граждан Казахстана среди погибших и пострадавших нет, согласно официального ответа ГУ МЧС России по Кемеровской области», — сообщили в Посольстве Казахстана в РФ.

Известно, что женщина ранее проживала в Павлодаре. Как сообщили родственники, в пожаре погибли также дочь, и трое внуков Марины Барановой. Родные и близкие выражают соболезнования в социальных сетях.

«В пожаре в Кемерово у моего двоюродного дяди Николая погибли жена Марина, дочь Наташа, и трое внуков Арина, Артем и Ульяна. Скорбим. Вечная память», — написала родственница погибших Hаталья Рассказова. В пресс-службе Министерства иностранных дел РК подтвердили, что среди погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово граждан Казахстана не было. Марина Баранова являлась уроженкой Казахстана, гражданкой Российской Федерации.

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