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14:01 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградская полиция незаконно забрала тонну янтаря у бизнесменов

Сотрудники экономической безопасности УМВД России по Калининградской области незаконно изъяли у двух предпринимателей более тонны янтаря. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: Новый Калининград

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники 4-го отдела УЭБ и ПК УМВД забрали у бизнесменов янтарь и изделия из него общей весом свыше 1260 кг и два месяца держали их у себя.

Янтарь был изъят по распоряжению заместителя начальника регионального УМВД Андрея Сицского. Прокуратура опротестовала его незаконный правовой акт, дающий право на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

В сообщении прокуратуры не говорится, о каких предпринимателях идет речь. «Новому Калининграду» известно как минимум об одном случае изъятия янтаря у бизнесменов. В середине января 2018 года полиция и ОМОН пришли к переработчикам янтаря на улице Гаражной. У сотрудника УЭБ и ПК, который пришел изымать янтарь, не было при себе удостоверения. Он показал бизнесмену паспорт и выписку из приказа.

Незаконно изъятый янтарь на сумму более 1 миллиона рублей вернули предпринимателям.

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