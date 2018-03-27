Калининградская полиция незаконно забрала тонну янтаря у бизнесменов

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники 4-го отдела УЭБ и ПК УМВД забрали у бизнесменов янтарь и изделия из него общей весом свыше 1260 кг и два месяца держали их у себя.

В сообщении прокуратуры не говорится, о каких предпринимателях идет речь. «Новому Калининграду» известно как минимум об одном случае изъятия янтаря у бизнесменов. В середине января 2018 года полиция и ОМОН пришли к переработчикам янтаря на улице Гаражной. У сотрудника УЭБ и ПК, который пришел изымать янтарь, не было при себе удостоверения. Он показал бизнесмену паспорт и выписку из приказа.