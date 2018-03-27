Калининградская полиция незаконно забрала тонну янтаря у бизнесменов
Сотрудники экономической безопасности УМВД России по Калининградской области незаконно изъяли у двух предпринимателей более тонны янтаря. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает
Сотрудники экономической безопасности УМВД России по Калининградской области незаконно изъяли у двух предпринимателей более тонны янтаря. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщает
В ходе проверки выяснилось, что сотрудники 4-го отдела УЭБ и ПК УМВД забрали у бизнесменов янтарь и изделия из него общей весом свыше 1260 кг и два месяца держали их у себя.
Янтарь был изъят по распоряжению заместителя начальника регионального УМВД Андрея Сицского. Прокуратура опротестовала его незаконный правовой акт, дающий право на проведение
В сообщении прокуратуры не говорится, о каких предпринимателях идет речь. «Новому Калининграду» известно как минимум об одном случае изъятия янтаря у бизнесменов. В середине января 2018 года полиция и ОМОН пришли к переработчикам янтаря на улице Гаражной. У сотрудника УЭБ и ПК, который пришел изымать янтарь, не было при себе удостоверения. Он показал бизнесмену паспорт и выписку из приказа.
Незаконно изъятый янтарь на сумму более 1 миллиона рублей вернули предпринимателям.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.