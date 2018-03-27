В Куршском заливе эвакуировали со льда семь рыбаков
В Куршском заливе спасатели эвакуировали со льда рыбаков. Об этом сообщает
В Куршском заливе спасатели эвакуировали со льда рыбаков. Об этом сообщает
Инцидент произошел в понедельник днем. На льду залива в районе поселка Красное находилось семь рыбаков, которые не могли вернуться на берег
На место происшествия выехали спасатели, которые эвакуировали семь рыбаков. Двоим из них потребовалась помощь
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.