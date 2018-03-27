В Светлогорске будут судить сотрудницу банка за присвоение денег
В суд Светлогорска поступило уголовное дело по обвинению сотрудницы банка в присвоение денег. Об этом сообщает
В суд Светлогорска поступило уголовное дело по обвинению сотрудницы банка в присвоение денег. Об этом сообщает
В октябре прошлого года менеджер одного из банков в Светлогорске вытащила из пачки денег 31200 рублей. При этом, чтобы скрыть хищение, сотрудница банка в течение нескольких дней указывала ложные сведения о фактической сумме находящихся в хранилище денег.
Действия обвиняемой были квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.