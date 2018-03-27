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16:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Светлогорске будут судить сотрудницу банка за присвоение денег

В суд Светлогорска поступило уголовное дело по обвинению сотрудницы банка в присвоение денег. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Источник: Комсомольская правда

В октябре прошлого года менеджер одного из банков в Светлогорске вытащила из пачки денег 31200 рублей. При этом, чтобы скрыть хищение, сотрудница банка в течение нескольких дней указывала ложные сведения о фактической сумме находящихся в хранилище денег.

Действия обвиняемой были квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.

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