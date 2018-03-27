В Светлогорске будут судить сотрудницу банка за присвоение денег

В октябре прошлого года менеджер одного из банков в Светлогорске вытащила из пачки денег 31200 рублей. При этом, чтобы скрыть хищение, сотрудница банка в течение нескольких дней указывала ложные сведения о фактической сумме находящихся в хранилище денег.