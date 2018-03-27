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10Луминале-2018
13:20 (мск), источник: 36on.ru

Труп мужчины с татуировками и ожогом найден на остановке в Воронеже

Вчера, 26 марта, на улице Челюскинцев в Воронеже было найдено тело неизвестного мужчины. Труп находился на остановке общественного транспорта напротив дома № 149.

Сообщение о случившемся поступило в полицию. Найденного мертвого мужчину доставили в морг. Сейчас волонтеры поисковой организации «Черноземье» разыскивают всех, кто может знать погибшего.

На вид ему около 60 лет. На левой руке у него три татуировки — роза, распятие и танк с надписью «БТВ МВО 79−81». На животе справа и на правом боку след от ожога.

На погибшем мужчине были синие джинсы, рубашка в клетку, черные сапоги, темная куртка, черная шапка с надписью «Россия».

Телефон для связи с волонтерами: 8−906−670−23−44. Также информацию можно сообщить по номерам: 112 или 02.

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