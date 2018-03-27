Труп мужчины с татуировками и ожогом найден на остановке в Воронеже

Сообщение о случившемся поступило в полицию. Найденного мертвого мужчину доставили в морг. Сейчас волонтеры поисковой организации «Черноземье» разыскивают всех, кто может знать погибшего.

На вид ему около 60 лет. На левой руке у него три татуировки — роза, распятие и танк с надписью «БТВ МВО 79−81». На животе справа и на правом боку след от ожога.

На погибшем мужчине были синие джинсы, рубашка в клетку, черные сапоги, темная куртка, черная шапка с надписью «Россия».