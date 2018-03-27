Труп мужчины с татуировками и ожогом найден на остановке в Воронеже
Вчера, 26 марта, на улице Челюскинцев в Воронеже было найдено тело неизвестного мужчины. Труп находился на остановке общественного транспорта напротив дома № 149.
Вчера, 26 марта, на улице Челюскинцев в Воронеже было найдено тело неизвестного мужчины. Труп находился на остановке общественного транспорта напротив дома № 149.
Сообщение о случившемся поступило в полицию. Найденного мертвого мужчину доставили в морг. Сейчас волонтеры поисковой организации «Черноземье» разыскивают всех, кто может знать погибшего.
На вид ему около 60 лет. На левой руке у него три татуировки — роза, распятие и танк с надписью «БТВ МВО 79−81». На животе справа и на правом боку след от ожога.
На погибшем мужчине были синие джинсы, рубашка в клетку, черные сапоги, темная куртка, черная шапка с надписью «Россия».
Телефон для связи с волонтерами: 8−906−670−23−44. Также информацию можно сообщить по номерам: 112 или 02.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.