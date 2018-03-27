В Самаре ребенок умер во время визита к стоматологу

По информации следствия, 23 июля 2017 года в одной из стоматологических клиник города Самары во время процедуры общего обезболивания и введения в медикаментозный сон пятилетнего ребенка у него произошло нарушение сердечного ритма после введения нескольких препаратов. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался.