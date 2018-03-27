В Татарстане более 200 населенных пунктов находятся под угрозой затопления
В Татарстане 209 населенных пунктов находятся под угрозой затопления. Об этом стало известно в ходе брифинга в Кабмине РТ.
В Татарстане 209 населенных пунктов находятся под угрозой затопления. Об этом стало известно в ходе брифинга в Кабмине РТ.
Так, уровень воды в Куйбышевском водохранилище уже превысил норму на 3,5−4 метра.
— Определенный уровень обеспокоенности у нас есть, но все под контролем. Мы прогнозируем подтопление низменных территорий близ куйбышевского водохранилища, — сказал заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко.
Напомним, ранее сообщалось, что в Казани в случае резкого потепления городские поселки могут быть затоплены. Возможно подтопление низинных территорий, через которые протекают Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река.
В Казани уже подготовлены 11 пунктов временного размещения населения вместимостью около 3,5 тыс. человек. Всего для работы во время паводкового сезона в Казани задействуют 12 маневренных групп, 137 единиц техники, 144 откачивающих насоса, порядка 2,3 тыс. мешков с песком и 846 трапов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.