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17:10 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане более 200 населенных пунктов находятся под угрозой затопления

В Татарстане 209 населенных пунктов находятся под угрозой затопления. Об этом стало известно в ходе брифинга в Кабмине РТ.

Так, уровень воды в Куйбышевском водохранилище уже превысил норму на 3,5−4 метра.

 — Определенный уровень обеспокоенности у нас есть, но все под контролем. Мы прогнозируем подтопление низменных территорий близ куйбышевского водохранилища, — сказал заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани в случае резкого потепления городские поселки могут быть затоплены. Возможно подтопление низинных территорий, через которые протекают Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река.

В Казани уже подготовлены 11 пунктов временного размещения населения вместимостью около 3,5 тыс. человек. Всего для работы во время паводкового сезона в Казани задействуют 12 маневренных групп, 137 единиц техники, 144 откачивающих насоса, порядка 2,3 тыс. мешков с песком и 846 трапов.

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