В Татарстане более 200 населенных пунктов находятся под угрозой затопления

Так, уровень воды в Куйбышевском водохранилище уже превысил норму на 3,5−4 метра.

— Определенный уровень обеспокоенности у нас есть, но все под контролем. Мы прогнозируем подтопление низменных территорий близ куйбышевского водохранилища, — сказал заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани в случае резкого потепления городские поселки могут быть затоплены. Возможно подтопление низинных территорий, через которые протекают Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река.