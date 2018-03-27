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13:51 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре бывшую заведующую детсадом подозревают в мошенничестве

Женщина приняла на работу повара и воспитателей, фактически не исполнявших свои обязанности.

В отношении бывшей заведующей одним из детских садов города возбуждено уголовное дело. Она подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч.1 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, женщина в феврале 2013 года издала подложное распоряжение о приеме лица на должность повара, фактически не исполнявшего свои обязанности. Затем она систематически вносила в табеля учета рабочего времени недостоверные сведения о выполнении работником трудовых обязанностей и направляла в бухгалтерию, на основании чего ему начислялась заработная плата.

С начала февраля до середины апреля 2013 года подозреваемая получила более 35 тысяч рублей на банковскую карту и распорядилась ими по своему усмотрению.

Внося ложные сведения в табеля о работе еще трех лиц, которые также не являлись работниками учреждения, женщина присваивала начисляемую им заработную плату. На должности воспитателя и помощника воспитателя бывшая заведующая трудоустроила своих близких родственников. В результате она необоснованно завладела денежными средствами на сумму свыше 460 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

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