В Самаре оцепили перекресток из-за муляжа взрывного устройства

В Самаре в понедельник, 26 марта, правоохранители в районе четырех часов дня оцепили перекресток улиц Минской и Черемшанской. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» рассказали местные жители.

— Оцепили весь перекресток. Стоят люди в бронежилетах, кинологи с собаками, — рассказал собеседник.

Все из-за подозрительного предмета. На месте правоохранители обнаружили муляж взрывного устройства. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников на заседании губдумы. Муляж ликвидировали.

Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту «КП-Самара», что в бесхозном пакете стражи порядка нашли сверток, обмотанный красным скотчем. Из него торчал провод. Во время обследования свертка в нем нашли полупрозрачный сосуд с приводным исполнительным механизмом в виде самодельного фитиля с «чиркашом» от спичечного коробка.

Внутри пластикового сосуда была стеклянная ампула с белым порошком.