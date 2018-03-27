В Самаре оцепили перекресток из-за муляжа взрывного устройства
Подозрительный предмет нашли на перекрестке Минской и Черемшанской.
Подозрительный предмет нашли на перекрестке Минской и Черемшанской.
В Самаре в понедельник, 26 марта, правоохранители в районе четырех часов дня оцепили перекресток улиц Минской и Черемшанской. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» рассказали местные жители.
— Оцепили весь перекресток. Стоят люди в бронежилетах, кинологи с собаками, — рассказал собеседник.
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Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту «КП-Самара», что в бесхозном пакете стражи порядка нашли сверток, обмотанный красным скотчем. Из него торчал провод. Во время обследования свертка в нем нашли полупрозрачный сосуд с приводным исполнительным механизмом в виде самодельного фитиля с «чиркашом» от спичечного коробка.
Внутри пластикового сосуда была стеклянная ампула с белым порошком.
Подозрительный предмет разрушили. Вещества отправили на экспертизу. Сейчас правоохранители проводят проверку.
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