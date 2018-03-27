Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 стран высылают российских дипломатов: Кремль быстро ответил
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Внешность старшего сына Эвелины Блёданс поразила ее поклонников
Что не так с торговыми центрами в России
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Пугачева о конфликте Жириновского с Собчак
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Россиянам могут запретить работать по совместительству
Путин раскритиковал мэра Кемерова
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10Луминале-2018
12:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре оцепили перекресток из-за муляжа взрывного устройства

Подозрительный предмет нашли на перекрестке Минской и Черемшанской.

В Самаре в понедельник, 26 марта, правоохранители в районе четырех часов дня оцепили перекресток улиц Минской и Черемшанской. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» рассказали местные жители.

— Оцепили весь перекресток. Стоят люди в бронежилетах, кинологи с собаками, — рассказал собеседник.

Все из-за подозрительного предмета. На месте правоохранители обнаружили муляж взрывного устройства. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников на заседании губдумы. Муляж ликвидировали.

Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту «КП-Самара», что в бесхозном пакете стражи порядка нашли сверток, обмотанный красным скотчем. Из него торчал провод. Во время обследования свертка в нем нашли полупрозрачный сосуд с приводным исполнительным механизмом в виде самодельного фитиля с «чиркашом» от спичечного коробка.

Внутри пластикового сосуда была стеклянная ампула с белым порошком.

Подозрительный предмет разрушили. Вещества отправили на экспертизу. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 И все-таки беременна: в сети появилось фото Сати Казановой в положении
Почти 1300 домов затопило в Алтайском крае
Путин объявил траур в связи с трагедией в Кемерово
Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за пожар
Последний полет космонавта. Правда и мифы о гибели Юрия Гагарина
Кого хотят арестовать по делу о пожаре в кемеровском ТЦ
Красный свет «зеленым»: юань и рубль объединились против доллара
У россиян нашли рекордный объем свободных денег
Украинская полиция нашла 200 единиц краденой военной техники
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000 Автомобиль с интересной историей выставили на продажу через интернет-аукцион eBay
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
В России примут закон о страховании жилья от ЧС и пожаров
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь