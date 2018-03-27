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10Луминале-2018
13:36 (мск), источник: РИА Новости

Кемеровский вице-губернатор на коленях попросил прощения за трагедию в ТЦ

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на коленях попросил прощения перед горожанами за трагедию в ТЦ «Зимняя вишня», передает корреспондент РИА Новости с места событий.

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На главной площади Кемерово с утра продолжается стихийный митинг. Через семь часов после его начала представители администрации попросили всех разойтись, однако участники встретили предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающую аппаратуру, предоставленную мэрией, отключили.

Цивилев пытался говорить в микрофон, но, заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую: «Я хотел бы попросить у вас прощения», — сказал он и неожиданно для всех опустился на колени. Через десять секунд Цивилев поднялся и пояснил: «Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение». Люди стали аплодировать.

Также вице-губернатор предложил создать рабочую группу из чиновников и родственников погибших.

По его словам, группа будет контролировать ход расследования, а также подготовку памятника погибшим. Кроме того, по просьбе скептически настроенных горожан группа посетит кладбища города с проверкой, сколько именно могил подготовлено к захоронениям.

Сейчас на площади Советов остаются еще несколько сотен человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.

Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара.

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