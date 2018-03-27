Пять наркосбытчиков задержали в Братске
Пятерых жителей Братска, подозреваемых в сбыте героина, задержали бойцы специального отряда быстрого реагирования. Об этом 27 марта 2018 года сообщает
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Пятерых жителей Братска, подозреваемых в сбыте героина, задержали бойцы специального отряда быстрого реагирования. Об этом 27 марта 2018 года сообщает
В результате комплекса
Четверо из пяти фигурантов арестованы. Все подозреваемые являются жителями Братска в возрасте от 25 до 49 лет. Ещё одна сбытчица уже отбывает условный срок наказания за аналогичное преступление. Возбуждены уголовные дела.
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