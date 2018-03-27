Пять наркосбытчиков задержали в Братске

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявлены факты сбыта наркотиков в разных точках центрального района Братска. Трое подозреваемых продавали зелье дома, остальные делали закладки. В квартирах подозреваемых изъяты вещественные доказательства преступной деятельности, в том числе деньги, телефоны и сим-карты.

Четверо из пяти фигурантов арестованы. Все подозреваемые являются жителями Братска в возрасте от 25 до 49 лет. Ещё одна сбытчица уже отбывает условный срок наказания за аналогичное преступление. Возбуждены уголовные дела.