СК начал проверку по факту падения 6-летнего ребенка из маршрутки

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту падения ребенка из микроавтобуса в Челябинске — девочка выпала через заднюю дверь, которая в маршрутках обычно плотно закрыта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как ранее сообщала городская Госавтоинспекция, инцидент произошел 24 марта на улице Молодогвардейцев в Калининском районе: девочка 2011 года рождения, ехавшая в Fiat Ducato по маршруту № 58 с отцом, при движении выпала через заднюю дверь, получила телесные повреждения, отправлена на амбулаторное лечение.