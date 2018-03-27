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12:35 (мск), источник: dostup1.ru

СК начал проверку по факту падения 6-летнего ребенка из маршрутки

Девочка выпала через заднюю дверь микроавтобуса на полном ходу.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту падения ребенка из микроавтобуса в Челябинске — девочка выпала через заднюю дверь, которая в маршрутках обычно плотно закрыта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как ранее сообщала городская Госавтоинспекция, инцидент произошел 24 марта на улице Молодогвардейцев в Калининском районе: девочка 2011 года рождения, ехавшая в Fiat Ducato по маршруту № 58 с отцом, при движении выпала через заднюю дверь, получила телесные повреждения, отправлена на амбулаторное лечение.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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