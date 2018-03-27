СК начал проверку по факту падения 6-летнего ребенка из маршрутки
Девочка выпала через заднюю дверь микроавтобуса на полном ходу.
Девочка выпала через заднюю дверь микроавтобуса на полном ходу.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту падения ребенка из микроавтобуса в Челябинске — девочка выпала через заднюю дверь, которая в маршрутках обычно плотно закрыта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как ранее сообщала городская Госавтоинспекция, инцидент произошел 24 марта на улице Молодогвардейцев в Калининском районе: девочка 2011 года рождения, ехавшая в Fiat Ducato по маршруту № 58 с отцом, при движении выпала через заднюю дверь, получила телесные повреждения, отправлена на амбулаторное лечение.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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