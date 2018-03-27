Директора пермской школы № 70 подозревают в превышении должностных полномочий
Прокуратура Кировского района Перми по результатам проверки выявила, что руководитель учебного заведения установил некоторым работникам стимулирующие и компенсационные выплаты, не предусмотренные действующим законодательством. Их общая сумма составила 260 тыс. руб.
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