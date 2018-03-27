Директора пермской школы № 70 подозревают в превышении должностных полномочий

Причиной для проверки прокуратуры стало обращение коллектива работников школы, которые заявили о снижения уровня их зарплаты, отмечают в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении директора школы по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, в адрес школы внесено представление об устранении нарушений. Документ находится в стадии рассмотрения.