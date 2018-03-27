Двух мужчин спасли из горящей квартиры в центре Казани
(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). Двух мужчин спасли из горящей квартиры в центре Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). Двух мужчин спасли из горящей квартиры в центре Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о возгорании пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне около одиннадцати часов вечера.
К месту ЧП выехали пожарные ПСЧ № 1. Огнеборцы осмотрели дом снаружи и не обнаружили признаков пожара. У подъезда сотрудников МЧС встретили жильцы, которые сообщили, что из квартиры № 62 валит дым. К тому же внутри жилища могут находиться люди.
Поднявшись на нужный этаж, пожарные попытались проникнуть в горящую квартиру, но дверь была заперта, а на стук никто не среагировал.
С помощью бензореза спасатели вскрыли дверь жилища. У входа без сознания лежал 48-летний мужчина. Пострадавшего вынесли на лестницу и передали медикам.
Осматривая квартиру, пожарные наткнулись на еще одного потерпевшего в бессознательном состоянии. 47-летнего мужчину на карете скорой помощи отправили в ожоговое отделение больницы.
Оба пострадавших получили различные травмы и были госпитализированы в больницу. У одного из мужчин сильно обгорели ноги.
Огонь уничтожил кухонную мебель и посуду на площади в два квадратных метра.
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