В Сочи поймали серийных квартирных грабителей
Установили их причастность к 17 преступлениям с ущербом в 1 млн рублей.
Установили их причастность к 17 преступлениям с ущербом в 1 млн рублей.
По данным следствия, двое приезжих мужчин в возрасте 46 и 49 лет взламывали дверные замки, проникали в квартиры и похищали деньги, ювелирные украшения, бытовую технику, продукты питания, а также предметы личной гигиены. Сумма общего ущерба составила почти 1 млн рублей. Злоумышленников поймали с поличным в момент приготовления к очередной краже и поместили в изолятор временного содержания, сообщили
Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ о краже. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.
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