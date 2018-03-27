В Сочи поймали серийных квартирных грабителей

По данным следствия, двое приезжих мужчин в возрасте 46 и 49 лет взламывали дверные замки, проникали в квартиры и похищали деньги, ювелирные украшения, бытовую технику, продукты питания, а также предметы личной гигиены. Сумма общего ущерба составила почти 1 млн рублей. Злоумышленников поймали с поличным в момент приготовления к очередной краже и поместили в изолятор временного содержания, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.