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10Луминале-2018
13:02 (мск), источник: Кубань 24

В Сочи поймали серийных квартирных грабителей

Установили их причастность к 17 преступлениям с ущербом в 1 млн рублей.

Источник: Кубань 24

По данным следствия, двое приезжих мужчин в возрасте 46 и 49 лет взламывали дверные замки, проникали в квартиры и похищали деньги, ювелирные украшения, бытовую технику, продукты питания, а также предметы личной гигиены. Сумма общего ущерба составила почти 1 млн рублей. Злоумышленников поймали с поличным в момент приготовления к очередной краже и поместили в изолятор временного содержания, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ о краже. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.

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