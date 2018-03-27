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13:49 (мск), источник: Югополис

Жителя Кубани будут судить за убийство, разбой и кражу

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Абинского района.

По версии следствия, в начале июня 2017 года он проник в чужой незапертый автомобиль ВАЗ-21043, припаркованный возле двора дома в станице Холмской и похитил 5700 рублей.

Несколько дней спустя вечером он проник во двор дом, также расположенного в Холмской, в котором проживала 78-летняя женщина. Обыскав двор и не найдя ничего ценного, мужчина отключил электричество, постучал в дверь, представившись соседом, и попросил стакан воды.

Ничего не подозревавшая женщина, впустила его в дом. Обвиняемый ударил ее молотком по голове не менее 7 раз, от полученных травм она скончалась. После этого он обыскал дом, похитил около 200 тысяч рублей и скрылся.

Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал частично.

Уголовное дело направлено прокуратурой края в Краснодарский краевой суд, сообщает «Югополису» пресс-служба краевой прокуратуры.

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