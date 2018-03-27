Жителя Кубани будут судить за убийство, разбой и кражу
Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Абинского района.
Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Абинского района.
По версии следствия, в начале июня 2017 года он проник в чужой незапертый автомобиль ВАЗ-21043, припаркованный возле двора дома в станице Холмской и похитил 5700 рублей.
Несколько дней спустя вечером он проник во двор дом, также расположенного в Холмской, в котором проживала 78-летняя женщина. Обыскав двор и не найдя ничего ценного, мужчина отключил электричество, постучал в дверь, представившись соседом, и попросил стакан воды.
Ничего не подозревавшая женщина, впустила его в дом. Обвиняемый ударил ее молотком по голове не менее 7 раз, от полученных травм она скончалась. После этого он обыскал дом, похитил около 200 тысяч рублей и скрылся.
Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал частично.
Уголовное дело направлено прокуратурой края в Краснодарский краевой суд, сообщает «Югополису»
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.