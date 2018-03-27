Суд приостановил деятельность кальянной «Prosto Mesto» в Нижнем Новгороде на 50 суток из-за отсутствия вытяжки

По результатам проверки, организованной по обращению граждан, было установлено, что в кальянной «Prosto Mesto» (ул. Красносельская, д. 26,) отсутствует шахта вытяжной вентиляционной системы. В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.6. КоАП РФ. 19 марта Нижегородским районным судом индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности — деятельность кальянной приостановлена на 50 суток.