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13:07 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд приостановил деятельность кальянной «Prosto Mesto» в Нижнем Новгороде на 50 суток из-за отсутствия вытяжки

Суд приостановил деятельность кальянной «Prosto Mesto» в Нижнем Новгороде на 50 суток из-за отсутствия вытяжки. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 27 марта 2018 года.

Источник: AP 2018

По результатам проверки, организованной по обращению граждан, было установлено, что в кальянной «Prosto Mesto» (ул. Красносельская, д. 26,) отсутствует шахта вытяжной вентиляционной системы. В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.6. КоАП РФ. 19 марта Нижегородским районным судом индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности — деятельность кальянной приостановлена на 50 суток.

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