Партию зараженной клубники уничтожили в Нижнем Новгороде
Клубника прибыла в Россию из Египта.
Клубника прибыла в Россию из Египта.
Партию зараженной клубники уничтожили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Клубника, зараженная антракнозом, прибыла в Россию из Египта. Нарушение было выявлено в ходе плановой проверки юрлица. Продукция уничтожена по решению собственника.
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