Партию зараженной клубники уничтожили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.



Клубника, зараженная антракнозом, прибыла в Россию из Египта. Нарушение было выявлено в ходе плановой проверки юрлица. Продукция уничтожена по решению собственника.



Антракноз земляники или черная пятнистость — опасное карантинное заболевание. Возбудитель антракноза — гриб-аскомицет Colletotrichum acutatum Simmonds, поражающий широкий круг растений: многие плодовые, бобовые, овощные, древесные, кустарниковые и травянистые культуры. Вредоносность заключается в ухудшении товарных качеств: больные ягоды нельзя есть — в течение 2−3 дней плод полностью становится черным.