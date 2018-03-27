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12:53 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Люди погибли из-за системы ошибок

По делу о пожаре в «Зимней вишне» пройдут первые аресты.

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Как стало известно «Ъ», сегодня Следственный комитет (СКР) обратится с первыми ходатайствами об арестах подозреваемых в массовой гибели людей в кемеровском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня». Причина пожара, унесшего жизни 64 человек, пока не установлена, но уже известно, что к трагедии могли привести действия владельцев ТРЦ, руководства управляющей компании и предпринимателей, обслуживающих установленную в «Зимней вишне» пожарно-охранную систему.

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Участники расследования пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» сегодня во второй половине дня собираются ходатайствовать в одном из кемеровских судов об аресте гендиректора ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежды Судденок — управляющей частью площадей в сгоревшем торговом центре. Основным владельцем ТРЦ председатель СКР Александр Бастрыкин называл известного предпринимателя Дениса Штенгелова, а также местного бизнесмена Игоря Семенова, которому, по его данным, принадлежит 17% «активов».

По версии следствия, еще 19 марта в ТРЦ после нескольких сбоев, предположительно связанных с неполадками в электроснабжении, вышла из строя пожарно-охранная система, установленная местной компанией «ООО “Системный интегратор”», гендиректора которой Игоря Полозиненко следствие также планирует взять под стражу. Отключил систему сотрудник ЧОО «Центр защиты» Сергей Антюшин, утверждающий, что руководству надоели ее постоянные ложные срабатывания. Господин Антюшин также попал в число подозреваемых.

При этом, несмотря на направленные заявки на ремонт и перезапуск системы, господин Полозиненко, как полагает следствие, специалистов в ТРЦ своевременно не прислал. Предположительно это произошло из-за того, что инженеры просто не успевали обслуживать многочисленные объекты, которые были у ООО. В результате, когда днем 25 марта в детском развлекательном центре на 4-м этаже ТРЦ начался пожар (следствие полагает, что он был вызван коротким замыканием или неосторожным обращением с огнем подростков), система, которая должна была объявить тревогу и залить очаг водой, просто не сработала.

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Охранники, как и сотрудники компаний, арендующих помещения ТРЦ, полагает следствие, вместо того чтобы организовать хотя бы голосовое оповещение людей о грозящей им опасности и их вывод из здания, просто сбежали, бросив посетителей на произвол судьбы.

Хуже всего в этой ситуации пришлось зрителям, находившимся в кинотеатрах, двери которых были закрыты, а сами помещения имели звукоизоляцию. Они узнали о пожаре, когда помещения на 4-м этаже были охвачены огнем и задымлены. Более того, оказалось, что часть выходов с этажа использовалась для складирования стройматериалов — в одном из помещений на этаже велся ремонт перед сдачей его новому арендатору. По данным следствия, большинство людей погибли в кинотеатрах и на выходе из них, а также возле лестницы, по которой пытались выбраться из охваченного огнем детского центра. Смерти наступили в основном от отравлений угарным газом, кроме того, тела погибших получили сильные термические ожоги, поэтому для их опознания проводится ДНК-экспертиза.

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Очевидно, что только арестами этих подозреваемых в рамках уголовного дела по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ следствие ограничиваться не собирается. Как сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным глава СКР Александр Бастрыкин, вопросы уже возникли к чиновникам администрации Кемерово, разрешившим строительство ТРЦ на месте бывшей кондитерской фабрики, собственникам здания, а также сотрудникам Госпожнадзора, проверявшим «Зимнюю вишню» в 2016 году. Сам ТРЦ, как отмечают в МЧС, был введен в эксплуатацию без согласования с его сотрудниками в 2013 году.

Николай Сергеев.

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Пострадавший спасатель рассказал Путину о недостатках ТЦ в Кемерово
Во время загрузки произошла ошибка.
12:27 (мск)© Ньюстюб
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