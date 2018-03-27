Люди погибли из-за системы ошибок
По делу о пожаре в «Зимней вишне» пройдут первые аресты.
По делу о пожаре в «Зимней вишне» пройдут первые аресты.
Как стало известно «Ъ», сегодня Следственный комитет (СКР) обратится с первыми ходатайствами об арестах подозреваемых в массовой гибели людей в кемеровском
Участники расследования пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» сегодня во второй половине дня собираются ходатайствовать в одном из кемеровских судов об аресте гендиректора ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежды Судденок — управляющей частью площадей в сгоревшем торговом центре. Основным владельцем ТРЦ председатель СКР Александр Бастрыкин называл известного предпринимателя Дениса Штенгелова, а также местного бизнесмена Игоря Семенова, которому, по его данным, принадлежит 17% «активов».
По версии следствия, еще 19 марта в ТРЦ после нескольких сбоев, предположительно связанных с неполадками в электроснабжении, вышла из строя
При этом, несмотря на направленные заявки на ремонт и перезапуск системы, господин Полозиненко, как полагает следствие, специалистов в ТРЦ своевременно не прислал. Предположительно это произошло
Охранники, как и сотрудники компаний, арендующих помещения ТРЦ, полагает следствие, вместо того чтобы организовать хотя бы голосовое оповещение людей о грозящей им опасности и их вывод из здания, просто сбежали, бросив посетителей на произвол судьбы.
Хуже всего в этой ситуации пришлось зрителям, находившимся в кинотеатрах, двери которых были закрыты, а сами помещения имели звукоизоляцию. Они узнали о пожаре, когда помещения на 4-м этаже были охвачены огнем и задымлены. Более того, оказалось, что часть выходов с этажа использовалась для складирования стройматериалов — в одном из помещений на этаже велся ремонт перед сдачей его новому арендатору. По данным следствия, большинство людей погибли в кинотеатрах и на выходе из них, а также возле лестницы, по которой пытались выбраться из охваченного огнем детского центра. Смерти наступили в основном от отравлений угарным газом, кроме того, тела погибших получили сильные термические ожоги, поэтому для их опознания проводится
Очевидно, что только арестами этих подозреваемых в рамках уголовного дела по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ следствие ограничиваться не собирается. Как сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным глава СКР Александр Бастрыкин, вопросы уже возникли к чиновникам администрации Кемерово, разрешившим строительство ТРЦ на месте бывшей кондитерской фабрики, собственникам здания, а также сотрудникам Госпожнадзора, проверявшим «Зимнюю вишню» в 2016 году. Сам ТРЦ, как отмечают в МЧС, был введен в эксплуатацию без согласования с его сотрудниками в 2013 году.
Николай Сергеев.
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