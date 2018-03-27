Туристы из Братска два дня ждали на границе с Китаем, пока их гид выплатит коммунальные долги
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Группа туристов из Братска на два дня застряла на границе с Китаем. А все
— В этот же день женщина выплатила деньги, тем не менее, выехать за рубеж смогла только через два дня, — рассказывают в
В похожую историю попал житель Ангарска. Уже предвкушая отдых в Таиланде, он торопился на самолет, но в иркутском аэропорту пришлось поумерить пыл.
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