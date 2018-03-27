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13:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Туристы из Братска два дня ждали на границе с Китаем, пока их гид выплатит коммунальные долги

Также из-за не оплаченных вовремя услуг ЖКХ за рубеж не пускали ангарчанина.

Источник: Reuters

Группа туристов из Братска на два дня застряла на границе с Китаем. А все из-за гида — женщина накопила 20 тысяч рублей долга по жилищно-коммунальным услугам, и судебные приставы временно запретили ей выезжать из России. Отправляться в Китай одни братчане не хотели — без руководителя ориентироваться в чужой стране было бы трудновато. Пришлось ждать, пока гид разберется с долгами.

— В этот же день женщина выплатила деньги, тем не менее, выехать за рубеж смогла только через два дня, — рассказывают в пресс-службе УФССП по Иркутской области. — Все это время тургруппа из 10 человек ждала ее на пограничном контроле.

В похожую историю попал житель Ангарска. Уже предвкушая отдых в Таиланде, он торопился на самолет, но в иркутском аэропорту пришлось поумерить пыл. Из-за долгов по ЖКХ в 50 тысяч рублей его развернули обратно. Судебные приставы рекомендуют заранее узнавать о долгах.

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