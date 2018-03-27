Траур по погибшим при пожаре в Кемерове объявили в Новосибирске

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С 27 по 29 марта в Новосибирске объявлен траур в связи с трагическими событиями в Кемерове. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Анатолий Локоть.

— Рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия в учреждениях культуры, образования, спорта и молодежной политики, приспустить флаги, — рассказал «Комсомольской правде» пресс-секретарь мэра Артем Роговский.

Также соболезнования родным и близким погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» выразили в Совете депутатов города.

— Дорогие кемеровчане, в эти дни мы скорбим вместе с вами. Светлая память всем, кому не суждено было выбраться из той страшной огненной ловушки. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил, терпения и веры всем, кого лично коснулась эта трагедия, — сказал председатель Совета Дмитрий Асанцев.