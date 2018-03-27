В Полазне подросток воровал кроликов у соседки

Подростка обвиняют в том, что он обворовывал соседок-пенсионерок.

«13 ноября 2017 года подросток незаконно проник в жилище 61-летней женщины в посёлке Полазна Добрянского района, откуда тайно похитил деньги, перчатки и женскую сумку. 28 ноября в том же посёлке он незаконно проник в помещение сарая, принадлежащего 58-летней местной жительнице, откуда тайно похитил кроликов», — рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю.