Экспертизы по пожару в «Зимней вишне» проведут в Петербурге
Об этом на совещании с президентом заявил глава СК.
Об этом на совещании с президентом заявил глава СК.
Владимир Путин провел в Кемерове совещание о ликвидации последствий пожара — с главой МЧС Владимиром Пучковым, министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.
Докладывая о ходе расследования, Бастрыкин заявил, что некоторые экспертизы будут проводиться в Петербурге.
— Очаг возгорания — детская игровая площадка, четвертый этаж. Там две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, применение открытого огня. Назначены электротехническая, строительная и техническая экспертизы. Их будут проводить в Петербурге — в заведениях, которые специализируются на противопожарной безопасности. Будем восстанавливать причину этой трагедии, — сказал Бастрыкин.
К слову, в 2013 году это здание было Кемеровским кондитерским комбинатом. Его переделали в торговый центр «Зимняя вишня», по оперативным данным, с нарушениями.
Сейчас опознали только 17 погибших. Остальные тела придется проверять с помощью генетического исследования.
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