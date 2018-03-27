Со строящегося моста через остров Серный сорвался рабочий
24-летний мужчина выжил, но получил серьезные травмы.
24-летний мужчина выжил, но получил серьезные травмы.
Сегодня 27 марта, около 9 утра молодой рабочий упал со строящегося моста через остров Серный. Это произошло в той части, которая сейчас возводится над Петровским островом.
— Первым это заметил водитель подъемника компании «Пилон», побежал к упавшему, а мы следом за ним, — рассказали «КП» сотрудники расположенного рядом со стройкой магазина.
Рабочий жив и после падения даже оставался в сознании. Однако, по словам очевидцев, получил серьезные травмы. У него была разбита голова и не проходили судороги.
Упавшему — 24-летнему парню — вызвали «скорую помощь».
— Только врачи бы сами никогда к нему не пробрались, тут же все так перекопано. Поэтому мы сели в машину и помчались встречать «скорую» на Петровский проспект, а оттуда провели к месту, где все случилось. Пока ждали врачей, водитель подъемника держал голову рабочего у себя на коленях, — рассказали в магазине.
Напомним, совсем недавно «детская неотложка» не могло проехать к стоящему возле самой стройки дому 5 по Ремесленной улице. Тогда маме больного ребенка так же пришлось встречать медиков на проспекте и показывать дорогу к дому.
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