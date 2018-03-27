Под Волгоградом на посту ДПС задержан водитель с наркотиками

На посту ДПС в Новониколаевском районе инспекторы областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы для проверки остановили иномарку под управлением жителя Московской области. Увидев полицейских, водитель выбросил из окна сверток, в котором, как показала экспертиза, находился гашиш.

Кроме того, у полицейских возникло подозрение, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Водитель доставлен в отдел полиции, по факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело.