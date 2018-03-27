Под Волгоградом на посту ДПС задержан водитель с наркотиками
За минувшие сутки на территории Волгограда и области зарегистрировано 122 преступления, из них 69 раскрыто по горячим следам.
За минувшие сутки на территории Волгограда и области зарегистрировано 122 преступления, из них 69 раскрыто по горячим следам.
На посту ДПС в Новониколаевском районе инспекторы областного отдельного батальона
Кроме того, у полицейских возникло подозрение, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Водитель доставлен в отдел полиции, по факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело.
В Красноармейском районе полицейские раскрыли кражу, совершенную на прошлой неделе. В полицию обратился местный житель и сообщил, что утром вышел из дома и обнаружил свою иномарку стоящей на земле без четырех колес. По подозрению в совершении преступления оперативники уголовного розыска задержали 42-летнего неработающего волгоградца. Похищенные колеса он успел продать. Возбуждено уголовное дело.
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