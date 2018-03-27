На федеральных трассах Волгоградской области снизилось количество аварий

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Азов», общее количество ДТП снизилось на пять процентов. Причем положительная тенденция сохраняется уже второй год. Кроме того, сокращается и количество жертв ДТП — на 15 процентов сократилось количество погибших в авариях, пострадавших стало меньше на 19%.

Снижение показателей аварийности стало возможным благодаря планомерной работе по ремонту и содержанию сети федеральных автодорог в регионе. Так, за последние несколько лет в Волгоградской области отремонтировано порядка 107 км автодорог и 6 мостовых сооружений. Построен новый переезд через железнодорожную ветку на 22-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский в районе поселка имени Максима Горького.