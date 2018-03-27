На федеральных трассах Волгоградской области снизилось количество аварий
На трех федеральных трассах, проходящих по территории Волгоградской области, снизилось количество
На трех федеральных трассах, проходящих по территории Волгоградской области, снизилось количество
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Снижение показателей аварийности стало возможным благодаря планомерной работе по ремонту и содержанию сети федеральных автодорог в регионе. Так, за последние несколько лет в Волгоградской области отремонтировано порядка 107 км автодорог и 6 мостовых сооружений. Построен новый переезд через железнодорожную ветку на 22-м километре трассы Волгоград —
Расходы на содержание и обустройство автодорог увеличены на 15%. Федеральные дорожники проводят комплекс работ по установке предупреждающих знаков, барьерного ограждения, мачт освещения, нанесению разметки, оснащению светофорами пешеходных переходов вблизи населенных пунктов. Кроме того, дорожники построили и запустили две пятикилометровых линии освещения в поселках, через которые проходят федеральные трассы (Горьковский на А-260 и Дубовый овраг на подъезде от московской трассы к Элисте).
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