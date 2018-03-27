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14:10 (мск), источник: Newsroom24.ru

29-летнего мужчину убили в центре Нижнего Новгорода

Убийство произошло на улице Горького.

29-летнего мужчину убили в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области. Тело погибшего обнаружено 24 марта в подъезде дома по улице Горького. В ходе розыска был задержан 60-летний подозреваемый.

В ходе расследования выяснилось, что потерпевший и подозреваемый познакомились в день убийства. При совместном распитии алкоголя потерпевший оскорбил сожительницу подозреваемого, тогда тот ударил обидчика ножом в шею и скрылся с места преступления. Потерпевший смог пойти до своего дома, где скончался.

Свою вину подозреваемый признал частично, заявив, что не хотел убивать своего нового знакомого. Ранее он уже был судим за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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