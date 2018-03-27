Главврача перинатального центра Андрея Павлова заподозрили уже в третьей взятке

Следователи установили еще один эпизод получения взятки главным врачом красноярского перинатального центра Андреем Павловым. Руководитель красноярского центра материнства и детства попал под уголовное преследование в конце прошлого года — 28 декабря против него и главной медсестры Лидии Клитенкович возбудили уголовные дела по подозрению в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве. В начале марта этого года против Павлова завели второе уголовное дело, а сегодня следователи сообщили, что установили его причастность к получению еще одной взятки в крупном размере.