Главврача перинатального центра Андрея Павлова заподозрили уже в третьей взятке
На этот раз речь идет о сумме в 170 тысяч рублей.
На этот раз речь идет о сумме в 170 тысяч рублей.
Следователи установили еще один эпизод получения взятки главным врачом красноярского перинатального центра Андреем Павловым. Руководитель красноярского центра материнства и детства попал под уголовное преследование в конце прошлого года — 28 декабря против него и главной медсестры Лидии Клитенкович возбудили уголовные дела по подозрению в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве. В начале марта этого года против Павлова завели второе уголовное дело, а сегодня следователи сообщили, что установили его причастность к получению еще одной взятки в крупном размере.
Это преступление было совершено в ноябре 2017 года. 45-летняя представительница коммерческой организации из Новосибирска передала Лидии Клитенкович 170 тысяч рублей, которые так отдала Андрею Павлову. Деньги он получил «за совершение входящих в его служебные полномочия действий в интересах представляемой этой коммерческой организации — за заключение контрактов и договоров на поставку товаров медицинского назначения».
В отношении взяткодательницы также возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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