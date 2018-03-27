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15:02 (мск), источник: Sputnik.by

Пожар на фабрике «Белвест»: столб дыма видели в разных районах Витебска

Возгорание уже потушили, причиной ЧП стала загоревшаяся пыль в вентиляционном канале.

Источник: Sputnik.by

ВИТЕБСК, 27 мар — Sputnik. Сотрудники МЧС потушили пожар на обувной фабрике «Белвест» на проспекте Людникова в Витебске, сообщила Sputnik пресс-секретарь Витебского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Марина Фандо.

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Сообщение о возгорании на территории «Белвеста» в МЧС поступило во вторник в 11:18. Специалист сообщает, что пожар был незначительным, не пришлось даже прерывать технологический процесс на предприятии во время его ликвидации. Однако само возгорание сопровождалось большим дымом, который, как рассказывают очевидцы, был виден в разных районах города.

«Причиной возгорания стало загоревшаяся пыль в вентиляционном канале. Пыли было много, поэтому был большой дым», — пояснила Марина Фандо.

Пострадавших на пожаре нет, уточнили в МЧС.

Информацию о возгорании на самой обувной фабрике «Белвест» комментировать отказались.

Между тем, в Беларуси в настоящее время усилены меры пожарной безопасности: после трагедии, произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня» в российском Кемерово президент Беларуси потребовал МЧС проверить все торгово-развлекательные центры в стране. Во вторник он попросил подключиться к проверкам и правоохранителей. А до 1 апреля необходимо проверить все места массовых скоплений людей, а также жилые дома.

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