Пожар на фабрике «Белвест»: столб дыма видели в разных районах Витебска
Возгорание уже потушили, причиной ЧП стала загоревшаяся пыль в вентиляционном канале.
Возгорание уже потушили, причиной ЧП стала загоревшаяся пыль в вентиляционном канале.
ВИТЕБСК, 27 мар — Sputnik. Сотрудники МЧС потушили пожар на обувной фабрике «Белвест» на проспекте Людникова в Витебске, сообщила Sputnik
Сообщение о возгорании на территории «Белвеста» в МЧС поступило во вторник в 11:18. Специалист сообщает, что пожар был незначительным, не пришлось даже прерывать технологический процесс на предприятии во время его ликвидации. Однако само возгорание сопровождалось большим дымом, который, как рассказывают очевидцы, был виден в разных районах города.
«Причиной возгорания стало загоревшаяся пыль в вентиляционном канале. Пыли было много, поэтому был большой дым», — пояснила Марина Фандо.
Пострадавших на пожаре нет, уточнили в МЧС.
Информацию о возгорании на самой обувной фабрике «Белвест» комментировать отказались.
Между тем, в Беларуси в настоящее время усилены меры пожарной безопасности: после трагедии, произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня» в российском Кемерово президент Беларуси потребовал МЧС проверить все
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