Пожар на фабрике «Белвест»: столб дыма видели в разных районах Витебска

Сообщение о возгорании на территории «Белвеста» в МЧС поступило во вторник в 11:18. Специалист сообщает, что пожар был незначительным, не пришлось даже прерывать технологический процесс на предприятии во время его ликвидации. Однако само возгорание сопровождалось большим дымом, который, как рассказывают очевидцы, был виден в разных районах города.