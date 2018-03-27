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15:15 (мск), источник: БЕЛТА

В Добрушском районе 10-летняя девочка попала под машину — ребенок госпитализирован

Инцидент произошел в понедельник, 26 марта, в населенном пункте Лебедевка. 56-летний водитель, управлявший автомобилем Opel, совершал движение по улице Северной.

Источник: БЕЛТА

В Добрушском районе легковушка сбила 10-летнюю девочку. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел в понедельник, 26 марта, в населенном пункте Лебедевка. 56-летний водитель, управлявший автомобилем Opel, совершал движение по улице Северной. Неожиданно на дорогу выбежала 10-летняя девочка. Водителю уйти от столкновения не удалось.

Пострадавшая была госпитализирована, сейчас она находится под наблюдением врачей.

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