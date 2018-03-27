В Добрушском районе 10-летняя девочка попала под машину — ребенок госпитализирован
Инцидент произошел в понедельник, 26 марта, в населенном пункте Лебедевка. 56-летний водитель, управлявший автомобилем Opel, совершал движение по улице Северной.
Инцидент произошел в понедельник, 26 марта, в населенном пункте Лебедевка. 56-летний водитель, управлявший автомобилем Opel, совершал движение по улице Северной.
В Добрушском районе легковушка сбила 10-летнюю девочку. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Инцидент произошел в понедельник, 26 марта, в населенном пункте Лебедевка. 56-летний водитель, управлявший автомобилем Opel, совершал движение по улице Северной. Неожиданно на дорогу выбежала 10-летняя девочка. Водителю уйти от столкновения не удалось.
Пострадавшая была госпитализирована, сейчас она находится под наблюдением врачей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.