Жители Сорок погибли в России по дороге на похороны членов семьи

Источник: Publika.md

Родители с 18-летней дочкой возвращались в Молдову с заработков.

По неизвестным пока причинам их легковушка выскочила на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. После страшного лобового столкновения отец и дочь скончались.

Узнав о случившимся из Азербайджана выехали двое сыновей семейства. Набрав слишком большую скорость они врезались в отбойник и погибли на месте.