Жители Сорок погибли в России по дороге на похороны членов семьи
В двух авариях погибла почти целая семья из Сорок. Первое ДТП случилось в России, неподалёку от Воронежа.
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В двух авариях погибла почти целая семья из Сорок. Первое ДТП случилось в России, неподалёку от Воронежа.
Родители с 18-летней дочкой возвращались в Молдову с заработков.
По неизвестным пока причинам их легковушка выскочила на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. После страшного лобового столкновения отец и дочь скончались.
Узнав о случившимся из Азербайджана выехали двое сыновей семейства. Набрав слишком большую скорость они врезались в отбойник и погибли на месте.
Рассказывать о второй аварии выжившей женщине родственники пока боятся.
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