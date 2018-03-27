Путин подписал указ об объявлении траура в связи с трагедией в Кемерово

Как сообщает пресс-служба, Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта, в среду, в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области .

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.