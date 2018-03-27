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13:19 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал указ об объявлении траура в связи с трагедией в Кемерово

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

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Как сообщает пресс-служба, Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта, в среду, в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.

Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара.

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